ليبيا – افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ” İHH” سوقاً خيرياً للملابس في مدينة مصراته وذلك لتقديم المساعدة للأسر النازحة جراء المعارك في البلاد.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية شارك قنصل تركيا لدى مصراته غوركان غورمريجليلار في مراسم افتتاح السوق بمعرض مصراته الدولي حيث يضم السوق أقساما لملابس الأطفال والرضع والبالغين والأحذية.

كما شارك في افتتاح السوق الخيري أعضاء المجلس البلدي لمدينة مصراتة ومسؤولين من فرع الهلال الأحمر بالمدينة حيث يهدف السوق إيصال المساعدة لـ1500 أسرة نازحة دون تحديد أيمن نازحي البلاد.

وفي تصريح للأناضول عقب الافتتاح، أعرب القنصل التركي عن شكره لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية والمؤسسات المحلية في مصراتة لإقامتها السوق الخيري.

وأضاف أن تنظيم هيئتهم للسوق الخيري بالاشتراك مع بلدية مصراتة والهلال الأحمر بالمدينة تعد فعالية تضامنية وأنه مؤشر صغير على أواصر الأخوة بين تركيا والوفاق.

ومن جانبه ،قال منسق هيئة الإغاثة طانر ألطون إن هذه الفعالية تعتبر الخطوة الأولى لتوزيع ستة حاويات مساعدات على النازحين.

وأضاف أنهم سيوزعون مساعدات للمحتاجين في المدن الليبية الأخرى بما فيها المناطق الشرقية تتضمن ملابس ومواد غذائية، ومستلزمات تنظيف، وكمامات، ومواد معقمة ضرورية في مواجهة فيروس كورونا.

هذا وعلم مراسل الوكالة التركية أن السوق الخيري سيتواصل لمدة أسبوع على الأقل.

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