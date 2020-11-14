جامايكا – يعتقد أسطورة سباقات السرعة، العداء الجامايكي أوسين بولت، أن مهاجم نادي يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسرع منه الآن.

وقال العداء المعتزل البالغ عمره 34 عاما في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إذا أقيم سباق افتراضي بيني وبين كريستيانو.. من سيفوز؟ رونالدو سيفوز بكل تأكيد. لأنه لا يزال نشطا في كرة القدم بالمقارنة معي”.

وأضاف: “رونالدو يعمل بجد كل يوم، وبالنسبة لي إنه رياضي خارق.. أعتقد أنه أسرع مني الآن”.

وكان بولت، اعتزل رياضة ألعاب القوى في العام 2017، بعدما خلد اسمه بأحرف من ذهب في سباقات السرعة.

ويعد بولت واحدا من أساطير ألعاب القوى، حيث فاز بتسع ميداليات ذهبية أولمبية، و11 لقبا في بطولة العالم، كما يعتبر أسرع رجل في العالم، إذ يحمل الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 و200 متر.

المصدر: وكالات

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