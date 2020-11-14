إسرائيل واليونان وقبرص تتفق على تعزيز التعاون الدفاعي في ظل أنشطة تركيا شرق المتوسط

إسرائيل واليونان وقبرص تتفق على تعزيز التعاون الدفاعي في ظل أنشطة تركيا شرق المتوسط

قبرص – اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص على تعزيز التعاون الدفاعي على خلفية مواصلة تركيا أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها شرق المتوسط.

وتم الإعلان عن هذا الاتفاق في أعقاب اجتماع ثلاثي عقد أمس في نيقوسيا بين وزراء الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس والإسرائيلي بيني غانتس والقبرصي خارالامبوس بيتريديس، حيث بحثوا التعاون في التدريبات وتبادل المعلومات وتأمين الملاحة البحرية بالإضافة إلى الأمن السيبراني.

وأعرب بانايوتوبولوس، أثناء مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، عن “إدانة حكومة أثينا للأنشطة التركية أحادية الجانب” في المناطق البحرية التي تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لجرفهما القاري، واصفا إياها بأنها “تصرفات غير قانونية واستفزازية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار”.

واتهم وزير الدفاع اليوناني تركيا بـ”تقويض السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط”، مضيفا: هدفنا المشترك هو تطبيق تعاون استراتيجي طويل الأمد ووثيق وجوهري يعتمد على مبادئ حسن الجوار مع كافة مناطق إقليمنا”.

من جانبه، أعلن غانتس عن التوصل إلى اتفاق على “تطوير تعاون صناعي واسع النطاق ما سيعزز القدرات الدفاعية وسيخلف آلاف الوظائف الجديدة في الدول الثلاث”.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي جديد بين الوزراء في العام القادم.

المصدر: Greek City Times

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