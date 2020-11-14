سويسرا – أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة، معاقبة العداء الكيني ايلياجا مانانجوي بطل العالم السابق لسباق 1500م بالإيقاف لعامين بسبب انتهاك لوائح المنشطات.

وغاب مانانجوي عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات في انتهاك لقواعد تلزم الرياضيين بالإبلاغ عن أماكن وجودهم.

وتم إيقاف مانانجوي مؤقتا في يوليو الماضي، بسبب هذه المخالفة وقالت وحدة النزاهة إن العقوبة ستسري اعتبارا “من تاريخ الاختبار الثالث الذي لم يبلغ العداء الكيني عن مكان وجوده حينها” والذي يرجع إلى 22 ديسمبر.

وأضافت وحدة النزاهة في بيان “يعني هذا القرار إلغاء جميع نتائج العداء في كل المسابقات الرسمية التي خاضها منذ 22 ديسمبر 2019 وكل ما ترتب عليها من ألقاب وجوائز مالية وميداليات ونقاط”.

وينضم مانانجوي لقائمة الرياضيين الكينيين الذين تم معاقبتهم في السنوات الأخيرة ومن بينهم أسبل كيبروب بطل أولمبياد 2008 في سباق 1500 متر وريتا جيبتو بطلة ماراثون بوسطن وشيكاغو السابقة وجيميما سومجونج بطلة الماراثون في أولمبياد 2016.

وفاز مانانجوي العداء البالغ من العمر 27 عاما بلقبه العالمي في 2017 في لندن كما حصد ذهبية دورة ألعاب الكومنولث بعدها بعام. ولم يدافع عن لقبه العالمي العام الماضي في الدوحة جراء الإصابة.

وقالت وحدة النزاهة اليوم إن مانانجوي غاب عن الاختبار الأول في الثالث من يوليو العام الماضي.

وقال العداء إن السبب يرجع إلى تأخر رحلة طيران كانت تحمل حقائبه التي وضع فيها مفاتيح منزله.

وأضافت: “نظرا لعدم وجود مفاتيح المنزل نزل العداء في أقرب فندق للمطار ليغيب عن الاختبار الذي كان مقررا في رونجاي صباح اليوم التالي”.

وقالت وحدة النزاهة إن مانانجوي أرجع سبب غيابه عن الاختبار الثاني في 12 نوفمبر 2019 إلى زحام مروري تسبب في تأخير وصوله إلى مكان الاختبار.

وبالنسبة للاختبار الثالث في 22 ديسمبر 2019، قال العداء الكيني لوحدة النزاهة إنه كان في النمسا للعلاج من إصابة وطلب من طرف ثالث إبلاغ السلطات بأنه لن يعود إلى كينيا في الوقت المحدد للاختبار لكن هذا الطرف أخفق في ذلك.

وقالت وحدة النزاهة اليوم إن مانانجوي تقبل العقوبة.

المصدر: رويترز

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