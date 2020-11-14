ليبيا – أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على متابعة بلاده باهتمام كبير العمل الجاد والتقدم التدريجي لملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس.

السفير الألماني أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنهم يشاركون البعثة الأممية الثقة في إمكانيتها لتمهيد الطريق لشرعية متجددة، من خلال انتخابات ديمقراطية وحكومة موحدة.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى دعم هذه العملية بالكامل، مؤكدًا على أن مخرجات الحوار ستمهد الطريق للانتخابات وبالتالي فتح الطريق أمام المنافسة الديمقراطية بين مقترحات مختلفة بشأن السياسات العامة. والأهم من ذلك أنها ستمكّن غالبية الشباب الليبيين من إعطاء رأيهم في مستقبل بلدهم، بحسب قوله.

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