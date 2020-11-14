روسيا – انتقد الكرملين العقوبات الأوروبية ضد روسيا على خلفية قضية المدون الروسي ألكسي نافالني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن سبب العقوبات ضد روسيا كان أكثر من مريب.

وجاء التصريح خلال مقابلة أجراها المتحدث باسم الرئاسة الروسية مع قناة RT، جرى بثها امس، وأشار إلى أن العقوبات كانت غير مسبوقة من حيث تكوينها.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في أكتوبر الماضي عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في روسيا، على خلفية قضية التسميم المزعوم للمدون الروسي أليكسي نافالني.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في نهاية أكتوبر الماضي، عن عقوبات روسية ضد عدد من الموظفين في الهياكل الحاكمة في ألمانيا وفرنسا، على خلفية القضية.

وزعمت الحكومة الألمانية، في سبتمبر الماضي، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي خضع للعلاج في برلين بعد أن دخل في غيبوبة جراء تدهور حاد لحالته الصحية على متن طائرة في روسيا أواخر أغسطس، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة “نوفيتشوك”، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

وفي سبتمبر الماضي، قالت برلين إن مختبرين فرنسي وسويدي أجريا فحوصات مستقلة أكدت تسميم الناشط والمدون الروسي بمادة “نوفيتشوك”.

بدورها دعت السلطات الروسية مرارا إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة نافالني، مشككة في فرضية تسميمه، وأكدت استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

المصدر: RT

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