مصر – أكد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة، أن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول، جاءت إيجابية لفيروس كورونا ما يعني غيابه عن لقاء توغو في تصفيات أمم إفريقيا غدا السبت.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “تم إجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة. جاري اتخاذ كافة الإجراءات وإتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني”.

وأظهرت المسحة الأولى إصابة اللاعب، إلا أن الاتحاد المصري قرر جراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة.

وأضاف البيان: “يتمتع صلاح بروح معنوية عالية ولا يعاني من أي أعراض، تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب مع رئيس الجهاز الطبي لليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول”.

وأعلن الاتحاد في وقت سابق إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوغو دون أن يحدد هويتهم.

وتستضيف مصر منتخب توغو غدا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وحضر صلاح خلال الأيام القليلة الماضية حفل زفاف شقيقه وحفل تكريم أقامه الاتحاد المحلي له عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول.

وسيسعى منتخب مصر، بطل إفريقيا سبع مرات، إلى حسم صدارته للمجموعة خلال مواجهتي توغو غدا السبت، ويوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بنقطتين من مباراتين بعد التعادل مع كينيا وجرز القمر متصدرة المجموعة بخمس نقاط من ثلاث مباريات.

وتأتي كينيا في المركز الثاني بثلاث نقاط من ثلاث مباريات، بينما تتذيل توغو الترتيب بنقطة واحدة من مباراتين.

المصدر: رويترز

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