ليبيا – قال أنطونيو تاجاني نائب رئيس حزب فورتسا إيطاليا إن ثمانية عشر صيادًا إيطاليًا من بحرية مازارا ديل فالو مقبوض عليهم في ليبيا لأكثر من شهرين.

تاجاني اعتبر في مقطع فيديو نُشر على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية أن هذا الأمر غير مقبول، موضحًا أنه طلب من الحكومة الإيطالية التعبئة.

وأوضح البرلماني الإيطالي أنه طلب من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التدخل، ولكن يبدو أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لم يقم بالكثير، موضحًا أن هذا أمر خطير للغاية.

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