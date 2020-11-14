تركيا – أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، امس، أن “إكسيم بنك” حصل على تمويل بقيمة 561 مليون دولار لمدة سنة بتنسيق من بنك “ميزوهو” الياباني.

وقالت الوزيرة إن المصرف التركي “إكسيم بنك” حصل على قرض تجمع بنكي جديد بقيمة 561 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا التمويل يدل على ثقة أسواق المال العالمية بالاقتصاد التركي.

ولفتت بكجان في بيان مكتوب لها، أن القرض المذكور، قد شارك به 23 مصرفا في أوروبا والشرق الأقصى ومنطقة الخليج وتركيا، بتنسيق من بنك “ميزوهو” الياباني.

وأكدت بكجان على أهمية هذا القرض من حيث توفير التمويل للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز أعمالها على التصدير، في مرحلة وباء كورونا.

جدير بالذكر، أن المصرف التركي “إكسيم بنك” يشار إليه كمتخصص في تأمين قروض للمصدرين.

المصدر: “الأناضول”

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