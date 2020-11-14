بينها قمة البرتغال وفرنسا.. جدول مواعيد مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية

بينها قمة البرتغال وفرنسا.. جدول مواعيد مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية

سويسرا – تحفل الملاعب الأوروبية، مساء اليوم السبت، بالعديد من المباريات الدولية المهمة والمثيرة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وستكون موقعة البرتغال وضيفتها فرنسا، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة للمستوى الأول، أبرز مباريات الليلة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:

مالطة # أندورا – الساعة 17:00

سان مارينو # جبل طارق – الساعة 17:00

لاتفيا # جزر فارو – الساعة 20:00

قبرص # لوكسمبورغ – الساعة 20:00

أذربيجان # الجبل الأسود – الساعة 20:00

البرتغال # فرنسا – الساعة 22:45

السويد # كرواتيا – الساعة 22:45

ألمانيا # أوكرانيا – الساعة 22:45

سويسرا # إسبانيا – الساعة 22:45

المصدر: RT

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