صربيا – احتفل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش بصدارته لقائمة التصنيف الدولي لمحترفي التنس، بالطريقة التي يقوم بها الدون كريستيانو رونالدو في ملاعب كرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة محترفي التنس، على “تويتر”، فيديو يظهر خلاله دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، وهو يقفز في الهواء بحركة مشابهة للبرتغالي كريستيانو، نجم يوفنتوس، في الاحتفال عند تسجيله الأهداف والصياح بـ”سي”.

ويستعد دجوكوفيتش البالغ 33 عاما لخوض منافسات البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، ويأمل بالفوز بلقب البطولة للمرة السادسة، ليعادل ما حققه اللاعب السويسري روجير فيدرر.

وسيبدأ اللاعب الصربي مسيرته في البطولة الختامية التي ستقام في لندن ما بين 15 و22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، الاثنين المقبل.

وقال دجوكوفيتش للصحفيين: “دخولي البطولة، وأنا أعلم أنني سأستمر في صدارة التصنيف الدولي حتى نهاية العام، يخفف عني بعض الضغوط. لكنه في الوقت نفسه لا يغير ما أسعى لإنجازه في هذه البطولة ولا سبب وجودي هنا”.

وأضاف اللاعب الصربي: “بالفعل أود الفوز بكل مباراة أشارك فيها والحصول على اللقب.. أود الفوز بلقب البطولة مثل أي شخص آخر هنا”.

وتابع: “أتمنى فعلا انهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة. كما أن النجاح الذي سبق وحققته هنا في السنوات العشر الأخيرة يمنحني المزيد من الارتياح والثقة بالنفس”.

المصدر: twitter\atptour

Share and Enjoy ! 0 Shares