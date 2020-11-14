فرنسا – أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهزيته للمواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده ومضيفه الفرنسي، مساء يوم السبت، على ملعب “النور”، ضمن الجولة الخامسة لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له خلال تدريبات منتخب “السيليساو” الأوروبي، مشيرا إلى جاهزيته للمباراة.

ويمني رونالدو (35 عاما) النفس بهز شباك فرنسا لأول مرة في تاريخه، وضم منتخب “الديوك” إلى قائمة ضحايا أهدافه الدولية، في رابع مباراة ضده في مختلف البطولات خلال السنوات الأخيرة.

وهز الدون رونالدو “صاروخ ماديرا” خلال مسيرته الدولية الحافلة بالألقاب والإنجازات مع المنتخب البرتغالي، شباك 41 منتخبا في جميع البطولات، حيث سجل 102 هدفا في 168 مباراة منذ عام 2003 حتى الآن.

وأصبح النجم البرتغالي قريبا للغاية من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة منتخب إيران علي دائي الهداف التاريخي حتى الآن على مستوى برصيد 109 هدفا، خلال فترة لعبه بين عامي (1993-2006).

وأحرز رونالدو الهداف الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي، والهداف التاريخي لفريقه السابق ريال مدريد، ودوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”، ومنتخب بلاده، أحرز 746 هدفا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ليعادل رقم أسطورة كرة القدم الهنغارية فيرينتس بوشكاش ويتقاسم معه المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي كرة القدم عبر التاريخ.

ويواصل رونالدو مطاردته للأسطورة البرازيلية بيليه، صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تهديفا برصيد 767 هدفا، ومواطنه روماريو صاحب المركز الثاني برصيد 772 هدفا.

بينما يتصدر القائمة جوزيف بيكان، أسطورة فريق سلافيا براغ، الذي لعب لمنتخبي النمسا والتشيك والذي سجل 805 أهداف طوال مسيرته.

ونجح رونالدو في ترك بصمته التهديفية بالعديد من البطولات الكبرى مع منتخب بلاده، فقد سجل 7 أهداف في 17 مباراة ضمن أربع نسخ من كأس العالم أعوام (2006، 2010، 2014 و2018)، و9 أهداف في 21 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية أعوام (2004، 2008، 2012، و2016) وقاد بلاده للفوز بلقب “يورو 2016” لأول مرة في تاريخه، كما قاد بلاده للتويج بالنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث أحرز 5 أهداف خلال 4 مباريات، إضافة إلى هدفين في بطولة كأس القارات خلال 4 مباريات.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول (A3) برصيد عشر نقاط، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه الفرنسي، ويليهما منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم السويد في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

وانحصرت بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بين البرتغال وفرنسا، اللتين ستلتقيان اليوم على ملعب “النور”، على أن يحل رونالدو ورفاقه ضيوفا على كرواتيا، ويواجه منتخب “الديوك” ضيفه السويدي، يوم الثلاثاء القادم، وذلك ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

المصدر: وكالات

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