الولايات المتحدة – بلغ المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق امس.

وحقق المؤشر الارتفاع في ظل نتائج أعمال إيجابية ساعدت في زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد إلى جانب آمال في نجاح لقاحات لـ”كوفيد-19″، حتى في ظل متابعة المستثمرين لزيادة في حالات الإصابة بالفيروس وقيود في أنحاء البلاد.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 48.14 نقطة، أو 1.36 بالمئة، إلى 3585 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 399.64 نقطة، بما يعادل 1.37 بالمئة، إلى 29479.81 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 119 نقطة، أو 1.02 بالمئة، إلى 11829.29 نقطة.

وتسببت بيانات إيجابية من دراسة لقاح “فايزر” لفيروس كورونا يوم الاثنين في قفزة دفعت “ستاندرد آند بورز 500” لتحقيق مكسب أسبوعي 2.2 بالمئة ومنحت داو زيادة أسبوعية أربعة بالمئة.

المصدر: رويترز

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