ليبيا – أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة على أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكان إنهاء العنف المستشري منذ عقد في ليبيا.

سلامة أشار خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس” إلى أن ما جرى خلال الشهرين الماضيين هو تراكم للعوامل الإيجابية.

ورأى أن الليبيين أظهروا “اهتمامًا متجددًا” بالحوار، مبينًا أن ليبيا أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات آمنة بما يكفي لتمثل بشكل مقبول إرادة الشعب.

وتابع: “أظن أنه يمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة”، لافتًا إلى أن روسيا وتركيا اللتين وقعت كل منهما عقود إنشاء بنى تحتية بقيمة مليارات الدولارات مع ليبيا قبل سقوط القذافي، قد تستفيدان من السلام.

كما أردف: “الليبيون مستعدون لاحترام هذه العقود وهم يعيدون بناء بلدهم، في الحقيقة هم في عجلة من أمرهم”، محذراً من بعض السياسيين الذين وصفهم بـ “المعرقلون” الذين انتخبوا في 2012 و2014 ولا يريدون ترك مقاعدهم.

وشدد على أن الليبيين أمسكوا بزمام عملية التفاوض بأيديهم، مضيفًا: “أستطيع أن أقول لكم إن الليبيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم كما لم يحدث من قبل، منذ العام 2011”.

ولفت إلى أن مشاورات الأمم المتحدة أظهرت أن الغالبية العظمى من الليبيين يريدون انتخابات وطنية،مبينًا أنه ثمة وسائل أخرى أخرى لقياس التقدم، فتح طرق وإنتاج النفط بشكل منتظم وعودة النازحين إلى ديارهم.

سلامة أضاف: “سيستغرق الأمر وقتًا وسيكون هناك فريق يريد بقاء الوضع على حاله وبالتالي يريد عرقلته. ومن المحتمل أن تكون ثمة دول أجنبية غير راضية أيضًا، المبادئ التي اتفق عليها خلال مؤتمر يناير في ألمانيا، بدأت تؤتي ثمارها وأنا سعيد جدًا. الهيكلية التي أرسيت في برلين وجدت أخيرًا طريقها إلى التطبيق”.

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