سيئول تساهم بـ 10 ملايين دولار لمساعدة الدول النامية في الحصول على لقاح ضد كورونا

سيئول تساهم بـ 10 ملايين دولار لمساعدة الدول النامية في الحصول على لقاح ضد كورونا

كوريا ج – أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، أن بلاده قررت المساهمة في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد إلى الدول النامية، بمساعدة مالية حددها بـ 10 ملايين دولار.

وقال مون: “سنساهم بـ 10ملايين دولار لدعم تقديم لقاح ضد كورونا إلى الدول النامية من خلال مبادرة كوفاكس”.

جاء تعهد الرئيس الكوري الجنوبي بهذا الدعم خلال لقاء القمة السنوي الثاني مع قادة دول نهر الميكونغ الـ5، بجنوب شرق آسيا، الذي جرى عبر الفيديو، بسبب ضرورات مكافحة تفشي وباء كورونا.

وتتشكل مجموعة دول نهر الميكونغ الـ5 من كل من فيتنام وكمبوديا وميانمار ولاوس وتايلاند.

المصدر: وكالة يونهاب

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