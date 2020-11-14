الولايات المتحدة – أسقط البرازيلي باتريسيو فريري متحديه البرتغالي بيدرو كارفالو، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الجمعة في مدينة أنكاسفيل الأمريكية، ضمن بطولة “بيلاتور 252” للفنون القتالية المختلطة.

ووجه باتريسيو فيريري بقبضته اليمنى ضربة قوية وسريعة “في لمح البصر” للبرتغالي أسقطه على أرض الحلبة، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوز البرازيلي بالضربة القاضية بعد دقيقتين فقط من بداية الجولة الأولى للنزال الرئيسي للبطولة.

وضرب فريري موعدا في الدور نصف النهائي لبطولة بيلاتور، مع المكسيكي إيمانويل سانشيز، الذي هزم بدوره دانيال ويتشيل بالنقاط بقرار إجماع الحكام بواقع: (48-46، و49-46، و49-45).

المصدر: وكالات

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