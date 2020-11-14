ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز عضو جماعة الإخوان إن مصير الليبيين أصبح في أيادي أشخاص غير معروفين، مشيرًا إلى أن البعثة تحفظت على آلية اختيار الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار المنعقد في تونس.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “بعد اجتماعات تونس لن يكون هناك شيء يسمى مجلس دولة، وسيسقون من نفس الكأس الذي سقي منه المؤتمر الوطني”.

وأردف: “اللجنة العسكرية 5+5 مفروض أن يتواجدوا في سرت، من افتتح الجلسة وترأسَها هو الدرسي نائب عن الحاسي الذي دمر البلاد وهجم على غريان. نحن لا نريد الحرب ولكنها مفروضة علينا نحن أهل الغرب، وأستغرب ما جاء في بيان اللجنة بقولها الاتفاق على رجوع المرتزقة من الطرفين؛ فأنا ليس لدي علم بوجود مرتزقة، ولا أحسب القوات الصديقة التي أتت بناء على اتفاقيات بين حكومتين أنهم مرتزقة. هناك قوات بناء على اتفاقية مع تركيا”.

وطالب الجهات المسؤولة في حكومة الوفاق بإصدار تصريح حول تصريحات خروج المرتزقة من الطرفين.

كما علق على واقعة مقتل الناشطة والحقوقية حنان البرعصي قائلًا: “طريقة قتلها أثارت الرأي العام واستفزتنا أولًا لأنها ليبيا وأمرأة. هي موالية لهم، وعندما قالت كلمة صغيرة ضدهم قتلوها ولم يقبلوها”.

وبشأن الأخبار التي تم تداولها بشأن قيام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بزيارة إلى مصر ولقاء مسؤولين في الجيش ورئيس المخابرات المصرية، قال إنه لم يتم نفيها من قبل المكتب الإعلامي التابع للسراج؛ وذلك يعني أنها معلومات صحيحة حول زيارة سرية، بحسب قوله.

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