سيراليون – حقق منتخب سيراليون، “ريمونتادا” تاريخية أمام نظيره النيجيري، بعدما حول تأخره برباعية، في مباراة جمعتهما أمس الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022، إلى تعادل بنتيجة 4-4.

وبدا مع انطلاق المباراة، وكأن منتخب نيجيريا في طريقه لاكتساح منتخب سيراليون بنتيجة عريضة، بعدما أمطر شباكه بأربعة أهداف متتالية في نصف الساعة الأولى من الشوط الأول، لكن لاعبي منتخب سيراليون انتفضوا بعد ذلك، وتمكنوا من تعديل النتيجة بتسجيلهم أربعة أهداف، في الدقائق 41، 72، 80، و86.

ورغم هذا التعادل المخيب، فقد حافظت نيجيريا على صدارة المجموعة الـ12 برصيد سبع نقاط، فيما ارتقت سيراليون من المركز الأخير إلى الثالث بنقطتين.

المصدر: RT

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