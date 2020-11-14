الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب، امس، مدعومة بمخاوف حيال التبعات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد حالات الإصابة بكورنا، لكن المعدن يتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية منذ سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1879.11 دولار للأونصة، وفي الأسبوع انخفض الذهب 3.7 بالمئة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 1877.10 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى “إي دي آند إف كابيتال ماركتس”: “هناك قدر من التحول المحدود في الحالة النفسية للسوق”، مضيفا أن الناس يدركون أن توزيع اللقاح بشكل كبير سيستغرق وقتا، بينما هناك حاجة لإشاعة حالة فورية من الارتياح.

وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بأكثر من 100 بالمئة في 13 ولاية أمريكية على مدى الأسبوعين الفائتين، بينما تجاوز عدد الحالات عالميا 52.45 مليون إصابة، مما يدعم الحاجة لمزيد من التحفيز المالي.

المصدر: “رويترز”

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