لبنان – أكد المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، اليوم السبت، أنه زار سوريا لمدة يومين، “للوساطة في سبيل الإفراج عن المواطن الأمريكي، أوستن تايس، بعد عودته من واشنطن.

وقال إبراهيم لـ”قناة الجديد اللبنانية حول إعادة موضوع عودة النازحين إن السلطات اللبنانية “مستمرة بالآلية التي وضعتها في العام 2017، إلى ان توجد آلية اخرى”، مشيرا إلى أن “كورونا عطل مسار العمل على خطة عودة النازحين، والأكيد أنه سيكون هناك خطة عملية على الأرض وسيكون للأمن العام دور بها”.

وأضاف: “قرأت عن موضوع العقوبات المفروضة علي في الصحف الاميركية ولم اتفاجأ بما نشر اليوم في جريدة الأخبار”، وتابع: “قد يكونوا مستائين في واشنطن من دوري في المنطقة، وقد تعتبر هذه المقالات تهديدا، لكنها لن تثنيني عن دوري لما يمثل من مصلحة لبنان”.

وأشار إبراهيم إلى أنه “قادر على الاستمرار، ولا تعنينه السياسة، ويرى مصلحة لبنان في الدرجة الأولى، ويأخذ في الاعتبار مصلحة اي دولة صديقة”.

المصدر: قناة الجديد اللبنانية

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