مصر – اكتشفت البعثة المصرية الروسية وجود مجموعة من العملات المعدنية التي تعود للعصرالعباسي، في موقع البحث في منطقة دير البنات في محافظة الفيوم في مصر.

وعثرت البعثة على لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموز غير واضحة، تحوي 28 دينارا من الذهب و5 قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها للعصر العباسي.

وأفاد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في مصر أسامة طلعت، بأن هذه المجموعة التي عثر عليها، من أهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، مشيرا إلى كونه الموسم الأول للبعثة في الجزء الشمالي من المنطقة الأثرية.

‎وتتكون المجموعة المكتشفة من ‎16 دينارا من عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله “295- 317 هجري / 908 – 932 ميلادي”، وخمسة أجزاء من دنانير ذهبية من عصر الخليفة المقتدر، هذا بالإضافة إلى 10 دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله “322- 329 هجري/ 934 – 940 ميلادي”، ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله “218-227 هجري/ 833 – 842 ميلادي”.

جدير بالذكر، أن منطقة دير البنات، التي تعمل فيها البعثة منذ عام 2003، كان قد عثر فيها من قبل على العديد من المومياوات التى ترجع للعصرين اليوناني والروماني، الأمر الذي يؤكد وجود حقب تاريخية متنوعة.

المصدر: “سبوتنيك”

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