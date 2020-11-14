مصر – كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، عن تفاصيل الخلاف بين الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان عادل إمام، بسبب مسلسل “رأفت الهجان”، الذي كان مقررا أن يقوم ببطولته الزعيم.

وقال الشناوي، في لقاء مع برنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة الفضائية، إن عادل إمام كان سيؤدي دور البطولة في المسلسل، لكنه اعترض على مسألة عرض المسلسل بطريقة “فلاش باك”، وحينها عرض الدور على محمود عبد العزيز، فوافق.

وأضاف الناقد الفني، أن الزعيم تضايق من قبول محمود عبد العزيز للدور، وحينها حدث تراشق بينهما في الصحافة.

وأكد أن الفنان محمود عبد العزيز قدم دورا وطنيا كبيرا في مسلسل رأفت الهجان، ولأول مرة في تاريخ المخابرات العامة، تصدر نعيا لفنان، وهو محمود عبد العزيز.

ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في 12 نوفمبر عام 2016.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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