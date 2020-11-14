مصر – تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم السبت في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، صوب استاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لمباراة منتخب “الفراعنة” وضيفه منتخب توغو.

ومن المنتظر أن يجري حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، عددا من التغييرات في التشكيلة، التي سيخوض بها مباراته ضد توغو، وذلك ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم “الكاميرون 2021″، خاصة بعد تأكد غياب نجمه محمد صلاح لإصابته بكورونا.

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة لمنتخب “الفراعنة” ضد توغو:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد،أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: تريزيغيه، مصطفى محمد.

ويحتل المنتخب المصري، المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد نقطتين من مباراتين.

بينما يتصدر منتخب جزر القمر قائمة المجموعة، برصيد 5 نقاط (3 مباريات)، ويليه منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط (3 مباريات)، بينما يتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: وكالات

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