إيران – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، بأن ثاني زعيم للقاعدة، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأمريكية بإفريقيا، تمت تصفيته في طهران.

وقالت الصحيفة إن الرجل الثاني في “القاعدة”، عبد الله أحمد عبد الله، الذي يُطلق عليه الاسم الحركي “أبو محمد المصري”، تمت تصفيته بالرصاص في عملية نفذها عملاء إسرائيلييون، كانوا على متن دراجة نارية، في أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية أن العملية تم تنفيذها، في السابع من شهر أغسطس الماضي، اي قبل 3 أشهر، وكان أبو محمد المصري مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن.

ولم توضح الصحيفة أي دور لعبته الولايات المتحدة في تنفيذ العملية، خاصة وأنها كانت تتعقب تحركات أبو محمد المصري وعناصر آخرين من “القاعدة” في إيران منذ سنوات.

هذا ولم تعلن السلطات الإيرانيّة رسميا عن مقتل أبو محمد المصري، الذي كان موجودا في إيران منذ عام 2003، حسب الصحيفة.

وفي السياق نفسه قالت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، إن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم نشر اسمه، لم يؤكد أي من المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” كما لم يوضح ما إذا كان للولايات المتحدة أي دور في هذه العملية.

المصدر: نيويورك تايمز

Share and Enjoy ! 0 Shares