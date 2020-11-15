مصر – قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مهاجم منتخب مصر والأهلي، مروان محسن، من سرايا النيابة، في اتهامه بإصابة موظف صدمه بسيارته أثناء قيادة الأخير دراجته بشارع ثروت بالجيزة.

وطالبت النيابة، المباحث باستكمال باقي التحريات في الواقعة، وذلك بعد انتقال ضباط القسم إلى المستشفى، للاستماع إلى أقوال المصاب، وهو موظف في معهد بحوث الإنتاج الحيواني ويبلغ من العمر 51 عاما، وتم التأكد من استقرار حالته الصحية، بعد الاستماع إلى أقواله.

وقال مروان محسن أمام نيابة الجيزة، إنه أثناء سيره بسيارته قادما من النادي في طريقه إلى منزلة، فوجئ برجل يقطع طريقه بالشارع أمام كلية الفنون التطبيقية بشارع ثروت، وحاول تفاديه إلا أنه حدث التصادم، ما أسفر عن إصابته.

وأضاف أنه نزل من سيارته وحاول إسعاف المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فوجئ بحضور ضباط شرطة والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة، ألقت القبض على مروان محسن، بعد حادث التصادم في شارع ثروت.

المصدر: RT

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