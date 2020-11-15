البرتغال – أخرجت فرنسا مضيفتها البرتغال من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بتغلبها عليها 1-0، أمس السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، وباتت أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

وفي أول تعليق له على خروج منتخب بلاده البرتغال من البطولة التي توج بلقبها في العام 2019، نشر النجم كريستيانو رونالدو، صورة جماعية للاعبي المنتخب الذين خاضوا مواجهة فرنسا، وعلق عليها قائلا: “كل المباريات تعلمنا شيئا.. للأسف لم نحقق هدفنا.. علينا أن نرفع رؤوسنا وأن نفخر بكل ما نحققه معا!”.

وحققت فرنسا الأهم، كون الفوز على البرتغال، حسم أمر بطاقة المجموعة، حيث انفردت بصدارتها برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط والمواجهتين المباشرتين عن البرتغال، قبل الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء المقبل.

وضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الأخيرتين الثلاثاء، عندما تحل البرتغال ضيفة على كرواتيا، ويستضيف منتخب فرنسا نظيره السويدي.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares