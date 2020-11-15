إيران – أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذه قصفا بالمدفعية، صباح امس السبت، ضد مواقع لجماعات مناوئة، خارج الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

وجاء القصف بعد يوم من مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيراني، خلال هجوم مسلح في إقليم أذربيجان الغربي المحاذي لإقليم كردستان العراق، وتركيا.

وأضاف الحرس في بيان، أن مقر “حمزة سيد الشهداء” التابع للقوات البرية، شن هجوما بالمدفعية على مواقع جماعات إرهابية معادية في الطرف الآخر من الحدود الشمالية الغربية، مؤكدا أنه أوقع خسائر فادحة في صفوفها.

وحذر الحرس الثوري من أن “الأمن القومي للبلاد والحفاظ على سلامة سكان المناطق الحدودية، خط أحمر لدى القوات المسلحة الإيرانية”.

وأضاف أنه لن يعترف بأي حدود للدفاع عن الأمن القومي، وأنه سيعاقب الجماعات الإرهابية على أعمالها في أي مكان كانوا.

وسبق للحرس الثوري أن قصف مواقع داخل أراضي إقليم كردستان العراق، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة مسلحة، على الحدود الشمالية الغربية، انطلاقا من أراضي الإقليم.

المصدر: RT

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