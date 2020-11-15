ليبيا – عبر عضو حوار الصخيرات ” فضيل الأمين ” رئيس مجلس التطوير الإقتصادي لاحقًا ، عن خشيته من احتمال تأثير المال السياسي الفاسد في أي انتخابات قادمة.

وقال الأمين في المقابل عبر منشور في صفحته الشخصية على فيسبوك : ” لكننا نشاهد تأثيره ( المال الفاسد ) اليوم في صفقات محاولة شراء الأصوات بالمال أو بالمناصب الحالية أو المستقبلية ، المال الفاسد يحاول شراء النتائج أو إفشال الوصول لنتائج ” .

وأشار إلى أن الانتخابات تبقى في نهاية المطاف هي الحل الافضل والانجع في اسرع فرصة ومن خلال آليات وإجراءات تضمن عدم الانقلاب عليها .

كما نوه الأمين إلى أن الإنتخابات هي أفضل السبل لإعادة الامانة لاصحابها وقال : ” لعل الاختيارات تكون احسن والنضج افضل لابد من اعادة الضبط ، لابد من الـRESET “.

المرصد – متابعات

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