المغرب – أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية، والتهديدات بانتهاك وقف إطلاق النار في منطقة جرجرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في بيان له، عن قلقه إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، ولا سيما في منطقة جرجرات، مشيرا إلى أن هناك تهديدات خطيرة بوقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991.

ومن جهة أخرى، أشاد فقي بجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول المنطقة، لحث الأطراف المتنازعة على الامتناع عن إجراء أي متغيرات في الوضع الراهن، والعودة إلى طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن.

وقامت وحدات من القوات المسلحة المغربية بفرض طوق أمني في منطقة الجرجرات، لضمان حركة تدفقات البضائع والأشخاص عبر هذه المنطقة، وذلك بعد قطع الطريق من قبل عناصر مسلحة تابعة لـ”جبهة البوليساريو”.

المصدر: “تاس”

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