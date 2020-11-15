تركيا – فاز البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، بسباق جائزة تركيا الكبرى، اليوم الأحد، ليتوج بلقب بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات للمرة السابعة في تاريخه.

وعادل هاميلتون بذلك، الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني المعتزل، مايكل شوماخر.

وحقق هاميلتون، صاحب الـ35 عاما، هذا الإنجاز، في أجواء باردة وماطرة، وعلى حلبة “زلقة” في مدينة إسطنبول، بعدما تفوق بلفة كاملة على زميله في الفريق، الفنلندي، فالتيري بوتاس، الذي كان منافسه الوحيد على اللقب.

وتراجع بوتاس بعد أن انزلقت سيارته في اللفة الأولى من السباق.

وأصبح هاميلتون الآن، السائق الأكثر نجاحا طوال تاريخ سباقات “فورمولا 1″، إذ يتفوق على جميع أقرانه في عدد مرات الفوز في السباقات، وعدد مرات الانطلاق من المركز الأول، وعدد مرات الصعود على منصة التتويج.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares