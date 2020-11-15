ليبيا – توقّع عضو مجلس النواب علي التكبالي حدوث انقسام في الملتقى السياسي الليبي بتونس، والذي أعلنت البعثة الأممية تمديد أيامه، مطالبًا البعثة الأممية بأن تترك الليبيين ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم عبر الاستعانة بالمصريين والجزائريين في شمال أفريقيا، تحسبًا للطوفان الذي سيغرق المنطقة كلها.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أكد أن اختصار مشكلة ليبيا في إجراء انتخابات فقط، ليس أمرًا حقيقيًا، مشككًا في إمكانية إجرائها في الموعد الذي أعلنته ستيفاني ويليامز.

وأشار عضو البرلمان إلى أن الإعلان عن الانتخابات لم يوضّح أيها ستعقد أولًا، تشريعية أم رئاسية. مؤكدًا أنه إذا أجريت الانتخابات التشريعية أولًا ثم الرئاسية ليختار الرئيس مجلس النواب، فإن ذلك يعد ظلمًا وإجحافًا وتأطيرًا للجهوية والرشاوى والمشاكل التي يعاني منها الليبيون.

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