اليمن – أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، أن صفقة الأسرى الجديدة مع الحكومة اليمنية والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في الأردن، ستشمل 300 أسير بينهم شقيق الرئيس اليمني، عبد ربه هادي منصور.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى: “أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان 200 أسير من الجيش واللجان مقابل 100 عنصر من المرتزقة و(شقيق هادي) اللواء ناصر منصور هادي”.

وأوضح المرتضى، أن “الشق الثاني من الأجندة يتضمن توسيع عدد أسرى الصفقة، لتشمل أعدادا أكبر من الصفقة السابقة”.

واتهم المسؤول عن ملف الأسرى في جماعة “أنصار الله”، الحكومة الشرعية بـ “عدم الجاهزية للذهاب إلى صفقة الكل مقابل الكل في ملف الأسرى”.

وشدد المرتضى على “ضرورة أن يكون الطرف السعودي حاضرا بصفته قائدا للعدوان وكي يفاوض على أسراه لدى الجيش واللجان الشعبية”، معتبرا أن “السعوديين هم من يملكون زمام الأمور بالنسبة للطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة هادي)”.

المصدر: RT

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