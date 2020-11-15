العراق – أكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس، أن الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن سطوة السلاح والتزوير، فيما ركز على أهمية الشروع في الاستعدادات لها.

وأكد خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، على ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب.

وشدد اللقاء بحسب بيان رئاسي، على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين، ومواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا داعش التي تسعى لتعكير الأمن والاستقرار في عدد من المناطق.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في يونيو 2021 وفقاً للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT

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