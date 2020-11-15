ليبيا – اشترط المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني وجود جدية ومصداقية من المجتمع الدولي في فرض الاستحقاقات الوطنية التي أعلنت عنها البعثة الأممية على تركيا التي تسيطر ميليشياتها على العاصمة طرابلس، متوقعًا عدم حدوث ذلك.

الفرجاني وفي حديث لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت نوّه إلى أن تحديد المبعوثة الأممية إلى ليبيا موعدًا محددًا لإجراء الانتخابات في ليبيا خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن إعلان سقف زمني للأزمة سيضع جميع الأطراف بما فيها المجتمع الدولي والأطراف الداخلية تحت ضغط هذا الاستحقاق.

وحول دعوة بعض السياسيين إلى مبادرة جديدة تتضمن توسيع صلاحيات لجنة العشرة دون الاعتماد على مخرجات الملتقى السياسي في تونس، قال الفرجاني إن نجاح المسار العسكري يتوقف على رغبة الأطراف الفاعلة وهي الولايات المتحدة في دعم هذا المسار وما يترتب عليه من استحقاقات صعبة، وهي خروج الأطراف الدولية التي تملك وجودًا عسكريًا في ليبيا؛ لأن ما عدا ذلك سينتهي المسار عند وقف إطلاق النار.

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