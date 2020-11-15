ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي عثمان بركة إن البعثة الأممية في ليبيا غير جادة فعلًا في حل الأزمة، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى تدوير الأزمة حتى إشعار آخر.

بركة اشترط في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت لإنجاح المسار السياسي الذي يعقد في تونس حاليًا، والوصول إلى الانتخابات الوطنية في ديسمبر من العام المقبل أن يجتمع أطراف الصراع الحقيقيين على الطاولة، وأن يضع كل طرف شروطه للتوصل إلى اتفاق يضمن المرور من الأزمة الحالية، مؤكدًا أنه إن لم يحدث ذلك فـ”كل شيء مضيعة للوقت”.

وتساءل المحلل السياسي: “هل يعقل أن الأمم المتحدة غير قادرة على اختيار مبعوث أممي بديلًا عن السيدة ويليامز التي جاءت لتقود برنامجًا اقتصاديًا، لتصبح اليوم هي الحل والربط؟ مشيرًا إلى أن الصراع في ليبيا مسؤولية المجتمع الدولي منذ بدايته، وعليه أن يسعى لحل الأزمة؛ لأن وكلاءه لن يتمكنوا من ذلك.

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