تجدد الاشتباكات بين قوات “الانتقالي” وهادي في محافظة أبين

تجدد الاشتباكات بين قوات “الانتقالي” وهادي في محافظة أبين

اليمن – أفاد مراسل RT في اليمن، امس، بتجدد المعارك في عدة جبهات بين القوات الحكومية وقوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” بمحافظة أبين في جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية تابعة لقوات الانتقالي إنها تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية اليوم، فيما أكدت مصادر طبية سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وذكر مراسلنا نقلا عن مصادر ميدانية أن “هذه المواجهات القائمة منذ عدة أيام هي الأعنف منذ أشهر”.

وحسب المصادر، فقد شهدت جبهة الطرية، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسلاح الدبابات ومدافع الهاون الكاتيوشا.

من جانبه، اتهم الناطق الرسمي باسم القوات الجنوبية محمد النقيب القوات الحكومية “بخرق اتفاق وقف إطلاق النار” الموقع في الرياض، مشيرا إلى أن “القوات المعادية منيت بخسارة قاسية تكللت بمصرع عدد من عناصرها وأسر آخرين”.

هذا وتسببت المعارك القائمة بقطع الطريق الدولي بمحافظة أبين.

المصدر: RT

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