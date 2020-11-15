تركيا – توقع عضو مجلس إدارة جمعية الترويج العقاري التركي في الخارج فاتح أرغوفان، أن تصل عائدات بيع العقارات للأجانب في تركيا إلى 7 مليارات دولار العام الحالي.

وأوضح أرغوفان للأناضول، أن مستوى نوعية الزبائن الأجانب في السوق في الوقت الراهن أعلى من ما كان عليه السنوات السابقة.

وأضاف : “على الرغم من أن حدوث انخفاض في عدد الوحدات السكنية المباعة جراء جائحة كورونا، إلا أنه بسبب ارتفاع نوعية الزبائن فلن يكون هناك تراجع في الإيرادات”.

وتابع: ” نتوقع أن تصل إيرادات بيع العقارات إلى 7 مليارات دولار، بعد أن كانت 6.7 مليار دولار العام الماضي”.

وأردف : “نتوقع وصول عدد العقارات المباعة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 6 آلاف وحدة، بينما ستصل إجمالي العقارات المباعة بنهاية العام 40 ألفا”.

وأشار إلى أن الزبائن الأوروبيين اشتروا العقارات في إسطنبول هذا العام أكثر من أي وقت مضى.

وبيّن أن الزبائن الأجانب يفضلون شراء العقارات في إسطنبول، تليها ولايات أنطاليا، وموغلا، وآيدن، وباقي الولايات التركية المطلة على البحرالمتوسط وبحر إيجة.

الأناضول

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