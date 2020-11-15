روسيا – بدأت عملية ترميم عزبة فلاديمير زفوريكين بصفته عالما ومهندسا روسيا اخترع التلفزيون.

ويتوقع أن تتحول العزبة بعد الترميم إلى متحف فلاديمير زفوريكين في مدينة موروم الروسية بشمال روسيا.

أفادت بذلك رئيسة إدارة الثقافة في مقاطعة فلاديمير الروسية، أليسا بيريوكوفا.





يذكر أن عزبة رجال الأعمال التابعين لعشيرة زفوريكين التي انحدر منها المهندس الروسي الأمريكي المشهور، فلاديمير زفوريكين أنشئت في منتصف القرن الـ19. وستستمر أعمال ترميم العزبة لغاية عام 2024. وتعتزم إدارة مقاطعة فلاديمير أن تخصص لهذا الغرض مبلغا قدره 315 مليون روبل، ما يعادل نحو 4 ملايين دولار.

وستزداد مساحة المتحف من 550 مترا مربعا إلى 1300 متر مربع حيث ستعرض 10 آلاف معروض على علاقة بحياة المهندس المشهور في مدينة موروم، فضلا عن قاعة الاحتفالات والمحاضرات ومركز الأطفال التقني.

يذكر أن فلاديمير زفوريكين ( 1888 – 1982) ولد في أسرة تاجر القمح الروسي، كوزما زفوريكين وغادر روسيا إبان الحرب الأهلية الروسية ( 1918 – 1922) ليعيش في أمريكا حيث اخترع التلفزيون والفاكس والماسحة الضوئية وجهاز الرؤية الليلية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

المصدر: تاس

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