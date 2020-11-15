السعودية – أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8% في أكتوبر، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر البالغ 5.7%.

ويواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام، بعد أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام، وبفعل إجراءات احتواء فيروس كورونا التي أضرت بالنشاط المحلي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد: “مع الأخذ بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة التي تم تطبيقها منذ بداية شهر يوليو (تموز) 2020… جاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات، حيث ارتفعت بنسبة 13 بالمئة، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة سبعة بالمئة”.

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات أكبر زيادة سنوية وكانت المحرك الرئيسي للتضخم في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرته الهيئة.

وساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة في رفع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من السنة، لكن المحللين يرجحون أن تكبح التعافي الاقتصادي.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares