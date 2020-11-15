تركيا – نفذت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) “مشروع تحسين إنتاج البيوت المحمية الزراعية” في البوسنة والهرسك، بهدف تمكين المرأة والإسهام في اقتصاد الأسرة بالمناطق الريفية.

وبفضل المشروع، الذي تم إطلاقه كجزء من “برامج دعم الأمن الغذائي والمعيشي في دول البلقان وأوروبا الشرقية”، تمكنت 60 عائلة في مناطق مختلفة من البوسنة والهرسك من الدخول في الإنتاج الزراعي، من خلال إنشاء بيوت بلاستيكية وأنظمة ري لهم.

وأفادت “تيكا” في بيان، الجمعة، أن حوالي 30 بالمائة من القوى العاملة في البوسنة والهرسك تعمل في القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المشروع يتيح الفرصة للمرأة الريفية للإنتاج وتأمين احتياجاتها طوال العام من خلال نموذج إنتاج البيوت المحمية.

وأوضحت، طهيبة أحميتش، إحدى المشاركات في تنفيذ المشروع بقرية أحميتشي التابعة لمدينة فيتز، أن المشروع كان له أثر كبير في تقوية النساء في المنطقة اقتصاديا، وساعدهن باستعادة ثقتهن بأنفسهن.

وأعربت سمراء ريبو، عن سعادتها بتحقيق دخل منتظم، وشكرت تركيا لإتاحة هذه الفرصة.

**ازدهار زراعي قوي ضد الوباء

يتواصل تنفيذ مشاريع الزراعة وتربية الحيوانات التي تتضمن أنشطة مدرة للدخل وتهدف إلى رفع المستوى المعيشي لسكان المناطق الريفية في البوسنة والهرسك.

ومنذ ظهور وباء كورونا في مارس / آذار الماضي، بات ما يقرب من 100 ألف شخص في البلاد عاطلين عن العمل لأسباب مختلفة.

وضمن هذا السياق، قامت “تيكا” بتحويل 500 أسرة مباشرة إلى منتجين زراعيين في مناطق مختلفة من البوسنة والهرسك.

وبهدف تأمين الأمن الغذائي المستدام ودعم الإنتاج الزراعي المعيشي، وزعت بذورا عالية الجودة لـ 287 أسرة، ووفرت لهم بذلك ممارسة الزراعة الرأسية وإنتاجا عالي الجودة .

الأناضول

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