ليبيا – وافق ديوان المحاسبة بطرابلس على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا في ليبيا، بقيمة مالية بلغت تسعة مليون وستمائة وتسعة عشر ألف دولار.

ديوان المحاسبة وفي بيان له وفقًا لما ذكرته قناة “ليبيا الأحرار” قالت إن الموافقة جاءت بعد كتابًا وجهته وزارة الصحة بحكومة الوفاق بشأن مشاركة ليبيا في اتفاقية دولية لتوريد لقاح كورونا.

وطالب ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الصحية المختصة، لتوفير أماكن تخزين اللقاح ونقله وفق المواصفات المعتمدة ودرجات الحرارة المطلوبة للتخزين لضمان وصوله للمواطنين.

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