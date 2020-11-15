سويسرا – نجا المنتخب الإسباني من الهزيمة أمام مضيفه السويسري (1-1) في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما امس، ضمن الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ووضع السويسري ريمو فريلير منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول. ورد الإسباني جيرارد مورينو بهدف التعادل للضيوف في الوقت القاتل قبل دقيقة من نهاية الزمن الأصلي للمباراة.

وخاض قائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس (34 عاما) مباراته الدولية رقم 177 بقميص منتخب “لا فوريا روخا”، ليصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، متخطيا رقم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق وفريق يوفنتوس الحالي، المخضرم جانلويجي بوفون (42) الذي خاض 176 مباراة بقميص “الأتزوري”.

وخطف راموس الأنظار بإنقاذه مرماه من تلقي هدف التقدم الثاني، في الدقيقة 54 بتصديه لكرة السويسري هاريس سيفيروفيتش من المرمى الخالي.

ولكن الحارس السويسري يان سومير أفسد فرحة راموس بإنجازه، بتصديه لركلتي جزاء في الدقيقتين (57 و79) ليحرمه من رفع غلته التي تحتوي على 23 هدفا دوليا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

كما توقف رصيد منتخب إسبانيا عند 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، متأخرا بفارق نقطة عن المنتخب الألماني، الذي تغلب (3-1) على ضيفه الأوكراني صاحب المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط.

بينما رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 3 نقاط ويقبع في المركز الرابع والأخير.

المصدر: وكالات

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