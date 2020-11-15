روسيا تسجل لليوم الثاني أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا

روسيا تسجل لليوم الثاني أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا

روسيا – تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ22 ألفا لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، تسجيل 22572 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 22702 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر قفزة في الحصيلة منذ بداية الجائحة)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.9% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو (6271 إصابة) وسان بطرسبورغ (1944 إصابة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 352 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا، مقابل 391 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و925825 إصابة مؤكدة، منها 33186 حالة وفاة، و452654 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ7764 حالة نشطة منذ أمس).

وتجاوز عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا خلال الأيام السبعة الماضية عتبة الـ150 ألفا، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وتماثل 14456 مريضا للشفاء من “كوفيد-19” خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد مليون و439985 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 68.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (627 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضي)، ولا يزال أكثر من 453 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT + تاس

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