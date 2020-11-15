أوكرانيا – أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد، إنه يشعر “بحالة جيدة تماما”، ويواصل العمل عن بُعد أثناء وجوده في عزلة ذاتية.

وقال زيلينسكي، في مدونة الفيديو الخاصة به يوم السبت: “ما زلت أعمل عن بعد، لا أزال في عزلة ذاتية. أشعر أنني بحالة جيدة تماما. يقولون إن الضمان الرئيسي للتعافي، هو المزاج الجيد”.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلن زيلينسكي أنه أصيب بفيروس كورونا. في وقت لاحق، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، إنه مصاب أيضا بهذه العدوى.

وفي يوم الخميس، قال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس المكتب الرئاسي، إن زيلينسكي ويرماك يتلقيان العلاج في مستشفى فيوفانيا في العاصمة كييف.

المصدر: نوفوستي

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