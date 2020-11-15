مصر – خسر المنتخب المصري لكرة القدم جهود الثنائي محمد هاني وعمرو السولية، لاعبي الأهلي، في مباراته ضد مضيفه توغو، اليوم ، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، في تصريحاته عقب نهاية مباراة الذهاب أمام توغو (1-0) مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، أن محمد هاني تعرض لكدمة، وأن حالة اللاعب مطمئنة وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي من أجل الإطمئنان عليه بشكل أكبر، ولكن الأشعة أثبتت إصابته، وبالتالي تم استبعاده من السفر.

وغادر محمد هاني مقر بعثة منتخب مصر حيث سيتوجه إلى النادي الأهلي للعرض على طبيب الفريق وإجراء المزيد من الفحصوص من أجل وضع البرنامج العلاجي المناسب للاعب، وتحديد مدى قدرته على المشاركة مع الأهلي في مباراته أمام الزمالك ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 27 من الشهر الجاري، على ملعب استاد القاهرة.

أما عمرو السولية فسيغيب عن مباراة الإياب لمنتخب مصر ضد توغو، يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة إيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمس السبت.

وكان اللاعب قد تلقى إنذارا في الدقيقة الأخيرة من مباراة جزر القمر، وحصل على الإنذار الثاني ضد توغو، ليغيب عن مواجهة منتخبه في العاصمة التوغولية لومي بعد ثلاثة أيام.

وأنعش منتخب مصر بفوزه على منتخب توغو (1-0)، آماله من جديد في التأهل عن هذه المجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بعد أن تصدر ترتيبها بـ 5 نقاط، بالتساوي، متقدما على وصيفه منتخب جزر القمر.

المصدر: وكالات

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