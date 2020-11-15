سلوفينيا.. وفاة مخترع بخاخ العطور عن عمر 102 عام (صورة)

سلوفينيا.. وفاة مخترع بخاخ العطور عن عمر 102 عام (صورة)

سلوفينيا – توفي المخترع والرياضي الأولمبي السلوفيني، بيتر فلوريانتشيتش، عن عمر يناهز 102 عام، وهو صاحب مئات الاختراعات.

وحصل فلوريانتشيتش على براءة لأكثر من 400 اختراع خلال حياته، أصبحت 43 منها منتجات صناعية، من بينها بخاخة رذاذ زجاجات العطور التي لا تزال تستخدم حتى اليوم.

وأعلنت بوابة “سيول دوت نت” الإخبارية السلوفينية عن وفاته، يوم السبت، نقلا عن السلطات البلدية في مسقط رأسه في بليد، نحو 50 كيلومترا شمال ليوبليانا.

وأعرب الرئيس السلوفيني، بوروت باهور، عن تعازيه للأسرة.

وأعلن باهور، على موقع “تويتر”، أن هناك خططا جارية لتكريم الدولة لفلوريانتشيتش.

جدير بالذكر أن فلوريانتشيتش تظاهر وزيف وفاته خلال الحرب العالمية الثانية للهرب من الغزاة الألمان آنذاك.

المصدر: “د ب أ”

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