ليبيا – اجتمع رئيس الجمعية العمومية للكهرباء عبد السلام كاجمان القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد مع كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة، في إطار متابعة خطة معالجة المختنقات التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء.
كاجمان اطلع بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على الإجراءات المتبعة للوصول لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء، والتي تتضمن تنفيذ العمرات والصيانة لمحطات التوليد بالإضافة إلى استئناف المشاريع المتوقفة، وذلك للحد من العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.