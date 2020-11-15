ليبيا – اجتمع رئيس الجمعية العمومية للكهرباء عبد السلام كاجمان القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد مع كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة، في إطار متابعة خطة معالجة المختنقات التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء.