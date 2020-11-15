سويسرا – أهدر قائد المنتخب الإسباني وصخرة دفاعه، سيرخيو راموس، ركلتي جزاء خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه السويسري (1-1) أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم منتخب سويسرا بهدف سجله لاعبه ريمو فريلير في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

ولمع راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، في الدقيقة 54، عندما أنقذ مرماه من هدف حقيقي بتصديه بأعجوبة لكرة السويسري هاريس سيفيروفيتش من المرمى الخالي.

ولكن راموس أفسد ليلته بإهداره ركلتي جزاء في الدقيقتين (57 و79) حيث تصدى الحارس السويسري يان سومير لكرتيه.

كما أفسد راموس فرحته بإنجازه التاريخي، حيث دخل التاريخ كأكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، برصيد 177 مباراة بقميص منتخب “لا فوريا روخا”، وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، متخطيا رقم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق وفريق يوفنتوس الحالي، المخضرم جانلويجي بوفون (42 عاما) الذي خاض 176 مباراة بقميص “الأتزوري”.

وفاز سيرخيو راموس (34 عاما) في 129 مباراة مع منتخب “لا فوريا روخا” وسجل 23 مباراة خلال مسيرته الاحترافية الدولية حتى الآن.

وأنقذ الإسباني جيرارد مورينو زميله راموس وبلاده من الهزيمة بهدف سجله في الوقت القاتل قبل دقيقة من نهاية الزمن الأصلي للمباراة، لكنه رغم ذلك خسر المركز الأول في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، متأخرا بفارق نقطة عن المنتخب الألماني، الذي تغلب (3-1) على ضيفه الأوكراني صاحب المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط.

المصدر: وكالات

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