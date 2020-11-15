ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي إن لجنة الـ 75 عضوًا الذين تم اختيارهم للمشاركة في الحوار السياسي في تونس ستستمر بالعمل، لحين إجراء الانتخابات وفقًا لقاعدة دستورية.

لنقي أضاف خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد: “المجلسان فشلا فشلًا ذريعًا في تحقيق الاستقرار نتيجة الصراعات القائمة بين الطرفين، والآن قد ينتبهون و يعوضون ما فات بشكل أو بآخر، والحقيقية أن الأمر أصبح خارجَ سيطرة المجلسين”.

وأكد على أن اللجنة الحوارية في تونس هي من ستتولى الأمر بشكل أو بآخر، معتبرًا أن وجود المجلسين الآن هو مجرد ديكور، حيث سلب منهم الكثير من الاختصاصات نتيجة الصراعات التي كانت بينهم طيلة الفترة الماضية؛ لذلك لا بد من وجود جسم آخر يشرف على هذه المرحلة التمهيدية من الآن لسنة ونصف أخرى.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتدارك أعضاء المجلسين هذه المحنة الحالية، مؤكدًا على أن التفاهمات الإقليمية والدولية جعلت الليبيين يجتمعون وجهًا لوجه، والمجتمع الدولي الآن تركيزه بشكل كبير على ليبيا وحدودها وأمنها واستقرارها؛ لأن استقرار ليبيا يعني استقرار دول الجوار.

كما شدد على أن المجتمع الدولي لن يسمح بعد الآن بحصول أي فوضى في ليبيا، معتقدًا أن زيارة السراج لمصر بشكل غير معلن يؤكد أن هناك تغيرًا في التفاهمات الإقليمية حول ليبيا واستقرارها، بحسب قوله.

واختتم قائلًا: “مجرد التلويح بالعصى يكفي لمن يعرقل الحوار، الكل يحترم نفسه ولا يتعدى حدوده؛ لأنه لولا العقوبات لكان كل شخص استهزأ بالآخر؛ لذلك العقوبات التي تلوح لها البعثة تعد أمرًا مهمًا جدًا”.

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