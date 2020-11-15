ليبيا – قال منسق برنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الفقيه إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا تتضاعف.

الفقيه أشار في تصريحات إعلامية إلى أن نسبة الحالات الموجبة المصابة تتراوح ما بين 25 إلى 30%، مشيرًا إلى أن تزايد حالات الإصابة بالفيروس يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الصحية، خصوصًا في مراكز العزل التي تشهد نقصًا في الكوادر الطبية، بالإضافة إلى عدم توفر المستلزمات مثل الأكسجين المهم للغاية في عملية العلاج، مؤكدًا أن زيادة أعداد الحالات المصابة تعطي مؤشرًا لضرورة الاهتمام الأكبر بمراكز العزل وتجهيزها.

وأكد الفقيه أنه مع تزايد الحالات أصبح من الصعوبة تتبع المخالطين، لكن يتم ذلك من خلال النظام الإلكتروني مثل باقي الدول، لافتًا إلى أنه كان هناك اجتماع موسع يوم الأربعاء الماضي على مستوى الجهات المسؤولة عن وضع خطة المكافحة وتحديثها.

وبيّن أن ليبيا تسير في مسار جيد للحصول على لقاح كورونا من الشركة المصنعة، والذي لن يتجاوز سعره 10 دولارات، وهو سعر مناسب.

كما شدّد الفقيه على أنه حتى يتم الحصول على اللقاح، يجب التزام المواطنين بالكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، وعلى الحكومة دعم مراكز العزل حتى ينتهي الوباء.